МИД Ирана пообещал принять меры после перехвата США гражданского самолета
Американские истребители перехватили иранский гражданский самолет с пассажирами на борту в небе над Сирией 23 июля.
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Представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил, что Тегеран примет необходимые меры после перехвата США гражданского самолета авиакомпании страны Mahan Air.
«Детали этого инцидента расследуются, и после получения информации будут приняты необходимые политические и юридические меры», - приводит слова Мусави иранское агентство ISNA.
Американские истребители перехватили иранский гражданский самолет с пассажирами на борту в небе над Сирией 23 июля. При маневрировании из-за перехвата различные травмы получили четыре пассажира, передает ISNA.