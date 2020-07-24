Дегтярев ответил на критику в свой адрес

После того, как врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его холодильник дома давно украшает денежная купюра РФ достоинством в пять тысяч рублей, многие жители данного региона поняли это превратно.

В результате новому, хотя и пока временно исполняющему его обязанности руководителю региона, пришлось пояснить хабаровчанам, что он имел в виду.

«Посмотрим, какие были критические замечания распиарены и раскручены в интернете. Вот про 500 рублей на холодильнике, многие разволновались. Докладываю. Уже давно у меня на холодильнике висит Хабаровск. Пять тысяч, с огромным уважением», - написал Дегтярев в Instagram.

Михаил Дегтярев сообщил, что прежнее место работы в Госдуме позволяло ему «с большей долей улыбки» высказываться по разным вопросам. Однако должность врио губернатора подобные вещи пока не предполагает, поскольку люди с ним лично совсем не знакомы. Но он постарается, чтобы немножко юмора и «где-то сарказма» присутствовали и на этой должности.