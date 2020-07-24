Названы три продукта, помогающие избавиться от жира на животе

Включение в рацион питания трех простых продуктов может снизить риски, связанные с формированием висцерального жира в области живота. Специалисты считают его наиболее опасным для здоровья, так как он располагается в брюшной области рядом с жизненно важными органами - желудком, печенью, кишечником. Слишком большое количество висцерального жира может привести к серьезным осложнениям, включая инфаркт, инсульт, рак.

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, специалисты рекомендуют включить в рацион яйца, хумус и сельдерей.

Яйца помогают предотвратить голод и обуздать переедание, а также являются хорошим источником белка. Исследование, проведенное International Journal of Obesity показало, что люди, употреблявшие за завтраком два яйца и следившие за калорийностью общего рациона, потеряли на 65 процентов больше веса и сократили объем талии на 34 процента значительнее по сравнению с теми, кто ел бублики аналогичной калорийности.

Хумус является хорошим источником клетчатки. Талия любителей этого продукта, как правило, на 8% меньше, чем талия людей, которые его не едят.

Еще один овощ из категории простых продуктов, который может побороться с жиром на животе - это сельдерей. Его полезный эффект обусловлен высоким содержанием клетчатки, воды, электролитов, витамина С, кальция. Переваривание овоща требует больших энергетических затрат, что стимулирует процессы обмена веществ, пищеварения, вывода из организма переработанного жира, передает портал MedikForum.ru.

В России более 40% людей страдают ожирением, заявляла ранее диетолог. Причинами набора лишнего веса является малоподвижный образ жизни, употребление калорийных продуктов и в целом неправильное питание, а также рост заболевания сахарным диабетом среди населения.