Ученые нашли объяснение «жестокости» комаров по отношению к людям

Агрессия некоторых видов комаров по отношению к человеку связана с ростом числа и размера городов и глобальным потеплением. К такому выводу пришли ученые из Принстонского университета.

Специалисты подчеркнули, что из 3,5 тысяч видов этих насекомых только несколько кусают людей и могут разносить инфекцию. В качестве объекта изучения был выбран желтолихорадочный комар, который является переносчиком различных вирусов и лихорадок, включая, собственно, желтую лихорадку. Комары этого семейства в естественных условиях могут питаться как человеческой кровью, так и кровью других теплокровных животных.

На основании наблюдаемых закономерностей и проведенных экспериментов исследователи сделали заключение, что наибольшее стремление кормиться именно за счет людей у таких комаров наблюдается на территориях крупных городов с интенсивными засушливыми сезонами.

Проверить склонность выбора «жертвы» специалисты смогли, в частности, на примере наблюдаемых в лаборатории комаров, взяв яйца насекомых в 27 разных местах. Результаты работы были опубликованы в журнале Current Biology.

При этом ученые добавили, что фактор климатических условий оказался более значимым в определении комариной агрессии, и при его несоблюдении активность предпочтения людей для питания даже в густонаселенных городах могла быть не столь высока.