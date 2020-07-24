Крым принял первый миллион отдыхающих в этом году

Объем туристического потока, который нахлынул на Крымский полуостров в этом году - беспрецедентный. Из-за эпидемии COVID-19 в РФ, Крым начал принимать отдыхающих в этом году только с 1 июля. Однако как только это направление открылось для отдыха, на побережье Черного моря сразу же отправились туристы со всех концов страны.

К сегодняшнему дню, 24 июля, Крым принял первый миллион отдыхающих, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Объем туристического потока - беспрецедентный. Более трети отдыхающих (32,1%) прибыли на полуостров самолетами, 4,8% - по железной дороге, 63,1% - автотранспортом по Крымскому мосту», - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам губернатора, уровень загрузки отелей на Южном берегу достиг 95%. Во многих 4-5-звездочных гостиницах продано уже 100% на июль-август включительно. В среднем заполняемость отелей и пансионатов в Крыму составляет 70%.

И объемы бронирования номеров в гостиничных комплексах для проживания туристов в сентябре-октябре продолжают расти. При этом количество средств размещения, готовых принять отдыхающих, увеличивается в соответствии со спросом.