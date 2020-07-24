В России выявлено 5 811 пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 5 811 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Пациенты зарегистрированы в 84 регионах. Уточняется, что 25% из них не имели клинических проявлений болезни.

Общее число людей, которых поразил COVID-19 с начала эпидемии в России, превысило 800 тысяч человек.

Вместе с тем за прошедшие 24 часа из больниц выписали 8 444 человек, выздоровевших от COVID-19. В целом за весь период эпидемии в стране выздоровели 588 774 человек.