Чудом остался жив: звезду сериала «Папины дочки» прооперировали после падения с 12-метровой высоты

Актера Михаила Казакова, который сыграл в популярном сериале «Папины дочки» Полежайкина, прооперировали после несчастного случая. Он упал с 12-метровой высоты, чудом остался жив, но серьезно травмировал ноги.

«Операция состоялась несколько дней назад, все прошло успешно. Мне в ноги вставили пластины, теперь вот восстанавливаюсь», - сказал он.

Жуткие кадры из больничной палаты он опубликовал в своем Instagram.

Под фото с перебинтованными ногами значится подпись «Добро пожаловать в мой новый мир».

Операция длилась около 6 часов.

«Теперь на моем теле стало на 60 стежков больше. надо побыстрее выздоравливать, ведь у меня семья, двое детей», - заявил —32-летний актер.

По его словам, у врачей оптимистичные прогнозы. Также его поддерживают подписчики, коллеги и друзья, например, актеры из сериала «Кадетство», Лиза Арзамасова, Борис Грачевский, за что им очень благодарен, передает Starhit.

Еще одна звезда из «Папиных дочек» 25-летняя актриса Елизавета Арзамасова ранее публично рассказала о своих отношениях с 46-летним фигуристом Павлом Авербухом.