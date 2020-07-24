Жена Буйнова рассказала о самочувствии певца после операции

Жена певца Александра Буйнова Алена рассказала изданию StarHit, что ее муж перенес операцию по удалению желчного пузыря. Супруга исполнителя успокоила журналистов и поклонников популярного исполнителя, что с ним все в порядке.

Алена Буйнова отметила, что ее муж прекрасно себя чувствует и даже умудряется совершать пятикилометровые ежедневные прогулки со их собакой. Поэтому поводов для беспокойства нет. Сам исполнитель, в свою очередь, от комментариев воздерживается.

Певец Александр Буйнов на днях поделился со своими подписчиками, что находится в медицинском учреждении, где восстанавливается после перенесенной операции. Поклонники 70-летнего исполнителя почему-то решили, что к нему опять вернулся рак предстательной железы, который он поборол много лет назад. А сам он объяснил свое нахождении в больнице довольно пространно.

«Случилось то, что случилось. А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул! Даю подсказку - был приступ, очень было бо-бо! И еще - после операции стал добрее, потому что полстраны живет без этого. Нет, не пугайтесь, то на месте!», - подписал певец свой снимок из больничной палаты.

К счастью, после объяснений жены исполнителя стало понятно, что все не так опасно, и он уже идет на поправку.