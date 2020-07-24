Массовая драка в Москве попала на видео
В результате конфликта, полиция задержала 13 человек.
© Видео: Москва с огоньком | Новости Москвы, Вконтакте © Фото: Москва с огоньком | Новости Москвы, Вконтакте
В Москве накануне вечером произошла массовая драка на пересечении улиц Перерва и Перервинского бульвара. Одни из ее участников получил ранение. Его доставили в больницу с резаной раной плеча.
На кадрах, опубликованных в Сети видно, что хулиганы разбивают машины, залезают на капоты и крышу, бьют стекла и водителя авто. При этом раздаются крики и нецензурная брань.
В результате инцидента полиция задержала 13 участников конфликта. По факту драки проводится проверка.