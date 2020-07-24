Массовая драка в Москве попала на видео

В Москве накануне вечером произошла массовая драка на пересечении улиц Перерва и Перервинского бульвара. Одни из ее участников получил ранение. Его доставили в больницу с резаной раной плеча.

На кадрах, опубликованных в Сети видно, что хулиганы разбивают машины, залезают на капоты и крышу, бьют стекла и водителя авто. При этом раздаются крики и нецензурная брань.

В результате инцидента полиция задержала 13 участников конфликта. По факту драки проводится проверка.