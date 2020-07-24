Закон о допуске посредников к онлайн-продажам полисов ОСАГО вступил в силу

Поправки в закон об ОСАГО, подписанные президентом РФ Владимиром Путиным 24 апреля, вступили в силу.

Согласно законопроекту, страховые агенты и брокеры теперь могут участвовать в онлайн-продажах полисов обязательного автострахования.

Отмечается, что данное решение должно предоставить возможности более удобного приобретения полиса для автолюбителей, а также облегчит работу страховщиков. Ожидается, что теперь на рынке появится множество сервисов, предоставляющих подобную услугу, в том числе и от крупных кредитных организаций.