Закон о допуске посредников к онлайн-продажам полисов ОСАГО вступил в силу
Отмечается, что данное решение должно предоставить возможности более удобного приобретения полиса для автолюбителей, а также облегчит работу страховщиков.
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Поправки в закон об ОСАГО, подписанные президентом РФ Владимиром Путиным 24 апреля, вступили в силу.
Согласно законопроекту, страховые агенты и брокеры теперь могут участвовать в онлайн-продажах полисов обязательного автострахования.
Отмечается, что данное решение должно предоставить возможности более удобного приобретения полиса для автолюбителей, а также облегчит работу страховщиков. Ожидается, что теперь на рынке появится множество сервисов, предоставляющих подобную услугу, в том числе и от крупных кредитных организаций.