Закон об упрощении получения гражданства РФ иностранцами вступает в силу

Начиная с 24 июля в Российской Федерации вступает в силу закон, позволяющий иностранным гражданам, имеющим совершеннолетних (старше 18 лет) детей с российскими паспортами, получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Дети, являющиеся гражданами России, для соблюдения условий должны быть дееспособными. Упрощенная процедура позволит иностранцу получить гражданство без учета необходимого срока проживания на территории страны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также, согласно новому закону, носители русского языка с иностранным гражданством смогут избежать отдельных ограничений, касающихся уведомления МВД РФ о возможном приеме в российское гражданство.

Помимо этого, вступающий в силу закон предполагает определение полномочий Министерства внутренних дел России по утверждению формы и порядка уведомления ведомства о наличии иного гражданства или бумаг, подтверждающих право постоянного проживания в иностранном государстве.

И, кроме прочего, изменения затронули проведение дактилоскопической регистрации иностранцев и апатридов при получении гражданства РФ, сделав ее обязательной.