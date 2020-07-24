Захарова: МИД РФ готов помочь Зеленскому расшифровать минские соглашения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что министерство готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому в расшифровке минских соглашений.

Ранее украинский лидер заявил, что они хотят «расшифровки каждого пункта» соглашений. По его словам, только после расшифровки на Украине поймут, могут ли они выполнить договоренности.

«Мы в принципе готовы, я думаю, что МИД России сможет оказать президенту Украины помощь в этом сложнейшем вопросе и расшифровать, что же написано в минских соглашениях, подписанных президентом Украины, но другим», - рассказала Захарова в эфире передачи «Соловьев LIVE».

Официальный представитель МИД РФ в шуточной форме отметила, что теперь становится понятным, почему договоренности при Зеленском не выполняются должным образом: он не понимает, что в них написано. На уточнение ведущего о том, что минские договоренности – это небольшой документ, Захарова с улыбкой добавила: «Они же дети».