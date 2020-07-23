Китай запустил первую миссию по исследованию Марса

Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса «Тяньвэнь-1», что переводится, как «Вопросы к небу». Аппарат был запущен с космодрома Вэньчан, расположенном на острове Хайнань, передает агентство XinHua.

По предварительным расчетам, путешествие зонда до Красной планеты займет около семи месяцев. Если «Тяньвэнь-1» успешно доберется до поверхности Марса, в случае успеха миссии зонд направит полученные данные на Землю в 2021 году.

Миссия включает в себя выход и вращение зонда на орбите Марса, посадку и перемещение его по поверхности далекой планеты. Если у прибора получится собрать данные и передать их на Землю специалистам, ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики и особенности магнитного поля планеты.

Все это поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции не только Марса, но и всей Солнечной системы.