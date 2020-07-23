В Минэнерго предложили досрочно отменить запрет на импорт топлива в Россию

В Минэнерго РФ предложили снять запрет на импорт топлива в Россию в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке.

В ситуации, когда из-за коронавирусной инфекции падает спрос, оказались все поставщики топлива, в том числе из других стран. Однако они имели преимущество из-за зависимости его стоимости от котировок нефти. Поэтому в правительстве было принято решение о запрете импорта топлива в РФ со 2 июня. В связи с восстановлением спроса, законопроект о досрочной отмене ограничений был направлен в правительство.

«Наша задача была не только сохранить приемлемую цену на АЗС, но и перерабатывающий потенциал, чтобы перерабатывать было выгодно», - цитирует РГ слова замглавы Минэнерго России Павла Сорокина.

Сейчас положение выправилось, уже в июне суточное производство моторного топлива стабильно превышало растущий спрос. С начала июля также наметилась тенденция к снижению оптовых цен. Таким образом, восстановление спроса и стабилизация рынка позволили выступить с предложением о досрочном снятии ограничений на импорт. Запрет будет снят со дня подписания постановления председателем правительства.