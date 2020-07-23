Родители Фриске отсудили у Шепелева 7 миллионов рублей

Родители певицы Жанны Фриске отсудили у телеведущего Дмитрия Шепелева семь миллионов рублей. Это треть от суммы, которую отец и мать артистки возместили Русфонду, собравшему деньги на лечение певицы. Решение о взыскании принял Пресненский суд Москвы.

Сообщается также, что родители Фриске вернули фонду более 21 миллиона рублей. Ответчиками по иску организации выступали Ольга и Владимир, Шепелев, а также сын пары Платон.

После погашения задолженности родители артистки потребовали, чтобы Шепелев вернул им треть от уплаченных фонду денег. Телеведущий, в свою очередь, предъявил тестю с тещей ответные материальные требования в размере 10,1 миллиона рублей. Это треть от суммы, которая была снята со счета Жанны, включая проценты. По мнению Шепелева, данные деньги являются собственностью Платона.

Пресненский суд рассмотрел обе претензии. Также выяснилось, что Шепелев предлагал родителям Фриске мировое соглашение, однако получил отказ, сообщает «МК».