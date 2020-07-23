Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКХ для хабаровчан

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края назвал тарифы по оплате ЖКХ в регионе неприемлемыми для многих жителей региона. На совещании по вопросам ЖКХ Михаилу Дегтяреву и.о. главы Солнечного района Евгений Чаплыгин сообщил о большом долге за газ, который образовался у компании из-за задолженностей населения по выплатам за коммунальные услуги.

Михаил Дегтярев согласился, что многих хабаровчан беспокоят тарифы по всем видах услуг ЖКХ и предложил обратиться за дотацией по данному вопросу.

«Людей волнуют цены. В 2018 году 72 место из 85 мы заняли по доле расходов населения за услуги ЖКХ. Надо посмотреть, попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования», - цитирует Дегтярева РИА Новости.

Врио губернатора добавил, что у людей в Хабаровском крае нет денег даже просто на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ. Дегтярев предложил подумать над дополнительными субсидиями, обратившись с этой проблемой к правительству РФ и президенту Владимиру Путину, а также изыскать для погашения долгов внутренние ресурсы.

«Накапливать долги, при этом держать высокие тарифы на тепло - не очень хорошо», - добавил Дегтярев.

Как пояснил журналистам министр ЖКХ региона Дарий Тюрин, планируется рассмотреть вопрос о снижение тарифов для малообеспеченных граждан. Михаил Дегтярев же в свою очередь также предложил местным чиновникам быть поосторожнее с лексикой при составлении отчетов и быть точными в формулировках и датах решения проблем ЖКХ и отопительного сезона.