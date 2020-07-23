Гостиницы Сочи загружены на 90%
Город вернулся к привычной курортной жизни, санатории, рестораны и торговые центры работают в обычном режиме.
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Сочинские отели, гостиницы и санатории загружены на 90% отдыхающими, а комплексы размещения премиум-сегмента - гостиницы класса-люкс и пятизвездочные отели - заняты полностью. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города-курорта.
С 18 июля в городе для посетителей снова откроются бассейны, аквапарки и водные аттракционы. Всего, по данным мэрии, в Сочи сейчас отдыхают около 150 тысяч туристов.
«При этом мы отмечаем загрузку не только в прибрежном кластере. В горном кластере, который обычно востребован в зимний сезон, сегодня загрузка составляет 85%», - говорит вице-мэр Сочи Владимир Пушкарев.
Однако власти готовятся к еще большему наплыву отдыхающих, предполагая, что в августе загрузка гостиничных комплексов достигнет 95%.