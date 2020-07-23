Тело альпиниста обнаружено на вершине вулкана на Камчатке

Тело альпиниста обнаружили спасатели ГУ МЧС по Камчатскому краю на вершине вулкана Ключевская Сопка. Информация об этом опубликована в Instagram.

«В четверг спасателям удалось достичь кратера вулкана Ключевская Сопка, где было обнаружено тело альпиниста, - говорится в публикации.

Уточняется также, что спасатели эвакуируют тело к подножью вулкана. Не исключено, что операция может занять продолжительное время в связи со сложным маршрутом и меняющимися погодными условиями.

По данным ТАСС, в начале июля в службу спасения поступила информация о том, что мужчина потерял сознание при восхождении на вершину вулкана. Также поступили данные о том, что у альпиниста отнялись ноги.

Прибывшие на место спасатели не сумели подняться на вершину из-за высокой вулканической активности, а также схода селевых потоков и камнепада. В связи с этим, спасательная операция была приостановлена.