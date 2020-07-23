Ортопед назвал способ улучшить сон

Защитить человека от хронической усталости поможет правильный матрас и его корректное использование. Как пояснил врач травматолог-ортопед Константин Терновой, слишком мягкий или продавленный матрас может испортить сон и отрицательное повлиять на здоровье.

«Неровное полотно матраса приводит к изменению позы во время сна, искривлению позвоночника, появлению болей в спине, разбитости утром», - цитирует медика радио Sputnik.

Если у человека плохой сон или нет возможности восстанавливаться, он в какой-то момент исчерпает свои запасы прочности. Это может привести к повышенному артериальному давлению и депрессии. Для того, чтобы не столкнуться с такими проблемами, Терновой рекомендует выбирать максимально жесткий вариант матраса. Однако со временем человек все равно продавливает любой матрас.

«Чем хуже его качество, тем быстрее это происходит. Если человек с большой массой тела, то матрас тоже быстро продавится. Чтобы не появлялись пролежни в матрасе, его надо переворачивать или менять на другой», - пояснил специалист.

Как часто переворачивать матрас, медик советует определять визуально, в зависимости от количества вмятин на нем.