Мотоциклистов могут начать штрафовать за лавирование между рядами

В Госдуме внесли к рассмотрению законопроект о введении штрафов для мотоциклистов и владельцев мопедов в случае, если они будут совершать опасные маневры между рядами и лавирование.

Депутат Светлана Бессараб, предложившая данную инициативу, предлагает утвердить законом параллельное движение мотоциклистов с другими участниками движения. В случае нарушения этого правила водителей мопедов и мотоциклов предлагают штрафовать на 3 тысячи рублей.

Как пишут «Известия», депутат пояснила, что если движение можно назвать опасным, или же водитель мотоцикла совершает лавирование между рядами автомобилей, предлагается наказывать это штрафом в размере 15 тысяч рублей или же лишением водительских прав до полугода.