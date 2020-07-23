Грузовой корабль «Прогресс МС-15» запустят к МКС с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» сегодня должна стартовать с космодрома Байконур, чтобы вывести на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-15». Запуск «Союза» запланирован на 17.26 по Москве.

В этом году это будет уже второй запуск российского грузового корабля к МКС и первый летний российский запуск 2020 года. Сближение «Прогресса МС-15» с МКС пройдет в два витка, что займет примерно 3 часа 21 минуту.

Как отметили специалисты Роскосмоса, стыковка к модулю «Пирс» российского сегмента МКС состоится 23 июля в 20.47 по Москве.