Ученые предупредили о губительных последствиях засухи для 5 регионов РФ

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) заявили, что в этом году аномальная жара и отсутствие дождей, приведшие к засухе, могут привести к снижению урожая сельскохозяйственных культур на юго-востоке Ростовской области, северо-востоке и юге Волгоградской области, северо-восточных районах Краснодарского края, севере и центральных районах Калмыкии.

«Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края», - цитирует сообщение ВНИИ ГОЧС РИА Новости.

Накануне заместитель главы Курганской области Владимир Архипов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что засуха в регионе уничтожила 25 тысяч гектаров посевов, что составляет 2% от всей посевной площади.