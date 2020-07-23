Кабмин вернет россиянам до 15 тысяч рублей за путешествия по стране

Ростуризм разработал программу, согласно которой россияне могут отправиться в этом году в путешествия по родной стране, и получить за это значительную компенсацию. Выбрав направление для поездки по регионам РФ из предложенных в перечне, часть денег за оплаченный тур путешественникам вернется обратно на счет.

Соответствующее распоряжение о запуске данной программы подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая в Государственной Думе 23 июля глава кабмина отметил, что для этих целей из бюджета страны уже выделено 15 миллиардов рублей. Программа Ростуризма начнет свою работу уже в августе.

Кешбэк при приобретении туров будет начисляться при их оплате с помощью карты «Мир». Максимальный размер компенсации составляет 15 тысяч рублей. Он будет полагаться туристам, которые потратят путевку более 75 тысяч. Условием для получения кешбэка является то, что продолжительность тура должна составлять не менее пяти ночей.

Порядок выплаты компенсаций также разъяснили в Ассоциации Туроператоров России. В акцию включены 44 региона, которые нужно посетить с 15 августа до 20 декабря. И еще 11 направлений, куда можно отправиться с 1 октября по 20 декабря.