СМИ: экономисты предсказали новое снижение ключевой ставки Банком России

Банк России вновь может понизить ключевую ставку до рекордно низкого уровня. Изменение может произойти уже на этой неделе. Такого мнения придерживаются опрошенные РБК экономисты.

Экономисты «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко полагают, что Банк России снизит ставку на 0,5 процентного пункта – до 4%. Следующего снижения они не ожидают вплоть до сентября.

Экономист Александр Исаков считает, что ставка будет снижена до 4,25%. Он аргументирует мнение тем, что именно такого результата ждет рынок, пишет РБК.

Банк России снизил ключевую ставку до рекордных 4,5% 19 июня. До этого в апреле регулятор произвел понижение до 5,5%. Данные меры предпринимаются из-за последствий пандемии коронавируса.