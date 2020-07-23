СМИ: экономисты предсказали новое снижение ключевой ставки Банком России
Банк России снизил ключевую ставку до 4,5% 19 июня. До этого в апреле регулятор произвел понижение до 5,5%.
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Банк России вновь может понизить ключевую ставку до рекордно низкого уровня. Изменение может произойти уже на этой неделе. Такого мнения придерживаются опрошенные РБК экономисты.
Экономисты «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко полагают, что Банк России снизит ставку на 0,5 процентного пункта – до 4%. Следующего снижения они не ожидают вплоть до сентября.
Экономист Александр Исаков считает, что ставка будет снижена до 4,25%. Он аргументирует мнение тем, что именно такого результата ждет рынок, пишет РБК.
Банк России снизил ключевую ставку до рекордных 4,5% 19 июня. До этого в апреле регулятор произвел понижение до 5,5%. Данные меры предпринимаются из-за последствий пандемии коронавируса.