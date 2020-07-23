Уголовное дело возбудили из-за пропажи самолета Ан-2 в Бурятии

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело из-за пропажи самолета Ан-2 в Бурятии.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

«В связи с отсутствием в течение длительного времени информации о местонахождении воздушного судна у следствия имеются основания полагать, что в результате авиационного инцидента могли пострадать находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа», - говорится в сообщении на сайте СК по региону.

Следователи осмотрели ВПП в поселке Кырен, откуда вылетел Ан-2. Были изъяты образцы топлива, назначена экспертиза его качества. Опрошены сотрудники авиакомпании и техники, готовившие самолет к вылету.

Самолет Ан-2 перестал выходить на связь после взлета 19 июля. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира. Проводится поисковая операция.