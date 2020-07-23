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Совместный российско-турецкий патруль прошел по новому маршруту в Сирии

Павел Ремнев
Анна Берестовая
05:41 23.07.2020
Впервые военные двух стран провели сквозное патрулирование через идлибскую зону деэскалации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

К совместному российско-турецкому патрулированию готовы и люди и техника. Экипажи бронетранспортеров до автоматизма отработали действия на случай нештатной ситуации. Личный состав предупреждают, что возможны провокации в связи со стремлением незаконных вооруженных формирований помешать патрулированию.

В районе города Серакиб установлена точка встречи с турецкими военными. На дороге видны остатки завалов и насыпей, - это боевики пытались преградить путь предыдущим патрулям.

Патруль проходит через последний блокпост, который контролирует наша военная полиция. Линия соприкосновения за мостом уже является нейтральной полосой. Через 500 метров позиции боевиков. Укрепления покидать нельзя, - на этой высоте работает снайпер

Именно поэтому военные полицейские готовы к любым неожиданностям. Пулеметчики на «Тиграх» наблюдают за окрестностями, оборудованы стационарные огневые точки.

Вместе с колонной движемся к безопасной зоне, - здесь запланирован короткий привал. Но сначала, естественно, построение и доклад об успешно выполненном задании.

«Турецкая сторона выставила сегодня около двухсот своих постов в целях безопасности. Усиление было на должном уровне. Всю дорогу ехали, сопровождали. Замечаний нет», - сообщил офицер военной полиции Мухамед Евлоев

Это первое сквозное патрулирование через идлибскую зону деэскалации. Впервые российские и турецкие бронемашины не разворачивались на полпути, а проехали весь участок трассы, на которой пока еще возможны провокации боевиков.

Завтра они опять отправляются в патруль, - снова через всю идлибскую зону деэскалации. Теперь по этому маршруту российские военные полицейские и турецкие солдаты будут  ездить регулярно. К 5 сентября трасса М4 должна быть свободной для проезда гражданского транспорта.

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