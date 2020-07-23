Китайское издание назвало преимущества российского С-500 перед американским THAAD

Китайское издание Sina сравнило российский комплекс С-500 и американский THAAD. В Поднебесной пришли к выводу, что российская разработка значительно превосходит «коллегу» из США.

В Китае назвали систему ПРО THAAD образцом и показателем научно-технического потенциала Штатов. Как пишет издание, он нацелен на обнаружение и защиту от баллистических ракет, выходящих из верхних слоев атмосферы, а также может сбивать военные самолеты.

При всех плюсах американской системы, по мнению экспертов КНР, она не сможет соперничать с российской новинкой С-500. Отечественная разработка способна уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты и беспилотники, сбивать межконтинентальные баллистические ракеты, бороться с низкоорбитальными спутниками.

«Таким образом, пока США заняты наложением санкций, российский ЗРК С-500 успел обогнать американский», - передает Sina.

Ранее начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Бабаков сообщил, что С-500 «Прометей» поступят в войска в ближайшие годы.