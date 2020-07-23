Ученые выявили эффективные антитела к COVID-19

Американские ученые выявили эффективные антитела к коронавирусу.

В ходе исследований они пришли к выводу, что необходимо создать «смесь» антител. Ученые установили, что у переболевших именно тяжелой формой вируса антитела вырабатываются интенсивнее.

Исследователи определили несколько типов подходящих антител, создав «смесь», способную, по их мнению, эффективно лечить коронавирус. Тесты на хомяках подтвердили гипотезу американских специалистов. Теперь они хотят провести тесты на других животных и людях, говорится в публикации журнала MedicalXpress.