Трамп допустил новые закрытия китайских дипмиссий в США

Американские власти рассматривают возможность выдвинуть новые требования Китаю, касающиеся дипмиссий восточного государства на территории США.

Согласно заявлению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, от КНР могут потребовать закрытия вслед за генеральным консульством в Хьюстоне и других дипломатических учреждений.

По словам американского лидера, в распоряжении властей появилась информация о сжигании в генконсульстве Китая различных бумаг его сотрудниками.

Соответствующее заявление Трамп сделал на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Белого дома.

Ранее сообщалось, что Вашингтон предоставил китайской стороне три дня на закрытие генерального консульства в Хьюстоне.