Эксперт рассказал, как преступники крадут деньги при помощи дубликатов сим-карт

Среди мошенников набирает популярность новый метод махинаций с банковскими картами при помощи дубликатов мобильных сим-карт. Об особенностях его работы и как обезопасить себя от обмана в эксклюзивном разговоре со «Звездой» рассказал ведущий специалист лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода Group-IB Артемов Артем.

«Как происходит мошенничество с подменой сим-карт: аутентификация на каком-либо сервисе, или в банке привязывается к вашему номеру телефона. Соответственно, мошеннику нужно добраться до вашего телефона. Особо изощренные получают доступ с помощью вредоносного программного обеспечения. Но большинство мошенников сейчас делают “клоны” сим-карт», - рассказал эксперт.

По его словам, преступники приходят к мобильному оператору, дают ему поддельную доверенность от имени «жертвы» на замену сим-карты. С того момента, как они вставляют свою сим-карту, прежняя перестает действовать, и заметить это сразу, как правило, невозможно. Какие-то банки могут обратить внимание на то, что номер телефона остался прежним, а номер сим-карты сменился. Они могут задавать вопросы: действительно ли человек поменял сим-карту, все ли нормально. Другие же этого не делают.

«Таким образом, у мошенников есть около 15 минут или часа времени, чтобы зарегистрироваться в мобильном банке от своего имени и получить подтверждение, либо выполнить от вашего имени денежную операцию. И также получить код, который приходит по номеру телефона», - отметил Артемов.

Обезопасить себя от «клонирования» сим-карты можно, по словам специалиста, лишь придя к мобильному оператору и написав заявление о том, чтобы сим-карту меняли только при личном присутствии. Но операторы не всегда это соблюдают, в разных офисах может быть по-разному. Так что полностью обезопасить себя, скорее всего, не выйдет, резюмирует эксперт.