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Сетевые «помойки»: эксперт объяснил, чем опасно пиратское ПО

Ян Брацкий
06:39 02.07.2020
Вредоносные программы способны вывести со счетов владельца компьютера деньги, заблокировать работу устройства, либо обеспечить злоумышленнику удаленный доступ.
Сетевые «помойки»: эксперт объяснил, чем опасно пиратское ПО
© Фото: Michael Geiger, unsplash.com

Скачивание пиратских версий компьютерных программ может привести к «заражению» устройства вирусами, способными получать доступ к личной информации владельца. Среди таких данных могут оказаться пароли и личные платежные данные. В дальнейшем вирус сможет похитить деньги со счетов владельца компьютера, предупреждают эксперты в области сетевой безопасности.

«Пытаясь сэкономить, некоторые пользователи стараются найти пиратскую версию платного продукта. Такое решение может быть очень рискованным. Под видом ПО могут распространяться различные вредоносные программы, или они могут быть скрытно встроены в инсталлятор», - цитирует РИА Новости слова руководителя российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Юрия Наместникова.

Согласно статистике, каждый третий сайт для скачивания пиратских версий программного обеспечения содержит целый букет опасных вирусов. После посещения такого ресурса вероятность подхватить на устройство вирус составляет более 90%. 

Помимо прочих проблем, которые влечет за собой скачивание и установка заведомо контрафактного программного обеспечения, велик риск получить судебный иск от правообладателя, предупреждают эксперты. 

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