Спасатели нашли тело альпиниста спустя почти месяц поисков

В восточной части Камчатки на вершине действующего вулкана Ключевская Сопка спасателями было найдено тело альпиниста, поиски которого длились с 6 июля.

Для обнаружения тела специалисты достигли кратера. В настоящее время, согласно информации регионального МЧС, спасатели возвращаются с операции. Спуск дополнительно осложняется камнепадами и селями.

Ранее, 6 июля, в спасательную службу поступил звонок от мужчины, сообщавшего о своем товарище, у которого в процессе подъема на вулкан отнялись ноги. По сообщению звонившего, его компаньон потерял сознание. Возможным объяснением изменения состояния здоровья альпиниста является горная болезнь.

Сотрудники службы спасения совершили попытку восхождения на Ключевскую Сопку из поселка Усть-Камчатск. В ходе работ удалось спасти и передать медикам самого звонившего. Однако дальнейший подъем был невозможен из-за начала таяния находящегося у вершины вулкана ледника, которое вызвало крайне частые и мощные камнепады и сход селевых потоков.

Позже было предпринято несколько попыток высадки с вертолета десантной группы у вулканического кратера вблизи к пострадавшему, но парогазовые выбросы и погодные условия не дали воздушному транспорту возможности приблизиться на достаточное расстояние.