«Астероидный душ»: ученые объяснили появление кратеров на Луне

Японские ученые из Осакского университета пришли к выводу, что большинство лунных кратеров появились в одно и то же время.

Исследователи изучили данные, полученные с японского спутника, наблюдавшего за Луной, и выяснили, что примерно 800 миллионов лет назад в результате уничтожения огромного (более 100 километров) астероида на Луну обрушился «душ» из его осколков.

Общая масса осколков превысила 40 триллионов тонн. Они и образовали знаменитые кратеры. Результаты исследования опубликованы на сайте Осакского университета.