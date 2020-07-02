Силовики ликвидировали «автономную зону» в центре Сиэтла

Провозглашенная протестующими в США «Автономная зона Капиталийского холма» в городе Сиэтл разогнана полицейскими. Стражи порядка применили силу, разобрали уличные баррикады и зачистили территорию, сообщает телеканал ABC News.

Начать операцию против зачинщиков беспорядков распорядился мэр города. Отмечается, что в ходе разгона полицейские задержали 32 человек.

«Мы с радостью сообщаем, что закон и порядок восторжествовали, и Сиэтл был освобожден от анархистов», - заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макиани, чье выступление транслировалось в Twitter Белого дома.

Ранее протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма». Чтобы снизить напряженность и предотвратить массовые беспорядки и столкновения с представителями федеральных властей, полицейским были даны указания покинуть район.