Путин обсудил с премьером Греции ситуацию вокруг храма Святой Софии

Российский лидер Владимир Путин вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом по инициативе греческой стороны провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в различных областях. Кроме этого, разговор затронул тему изменения статуса храма Святой Софии, находящегося в Стамбуле.

Информацию об этом предоставила пресс-служба Кремля.

В ходе обсуждения отдельное внимание было обращено на запланированное на следующий год проведение перекрестного Года истории, в частности - на фоне будущего празднования двухсотлетнего юбилея начала национальной борьбы за независимость в Греции.

В рамках темы ситуации с храмом Святой Софии стороны пришли к общему мнению о важности сохранения данного объекта всемирного наследия как достояния всего человечества, а также символа согласия и мира.

Также в телефонной беседе президент РФ и греческий премьер коснулись некоторых вопросов региональной повестки дня, среди которых – актуальная ситуация на территории Ливии и Восточного Средиземноморья.

Ранее власти Турции сообщили, что сохраняют за храмом Святой Софии, который был накануне превращен из музея в мечеть, статус объекта всемирного наследия.