«Мы будем добиваться их возвращения в Россию»: друг семьи о дальнейших шагах родственников задержанных в Греции моряков

Родственники и друзья задержанных в Греции российских моряков будут добиваться их возвращения на Родину. Об этом в эксклюзивном комментарии «Звезде» рассказала друг семьи одного из задержанных Алена.

Всего на двоих человек – 253 года тюрьмы. Такие сроки получили в Греции российские моряки Константин Семенов и Иван Возниковцев. Их признали виновными в нелегальной переправке в страну мигрантов из Африки и Ближнего Востока, а также в торговле людьми и незаконном пересечении границы.

По словам Алены, все родственники и друзья очень переживают за задержанных, у матерей моряков высокое давление и плохое самочувствие. Женщина отметила, что суд не принял к рассмотрению предоставленные доказательства невиновности россиян.

«Мы будем добиваться их возвращения в Россию. Конечно, на свободу», - подчеркивает Алена.

При этом она утверждает, что на апелляцию моряки подавать не будут из-за того, что по опыту предыдущих дел вероятность успеха крайне мала, а ждать апелляционного суда потребуется несколько лет.

«Мы не видим смысла обращаться к апелляционному суду. Мы надеемся, что будет доказано, что моряки являются жертвами, вовлеченными в мошенническую схему обманным путем», - резюмировала женщина.

Россияне не признают вину по обвинениям и утверждают, что турецкий работодатель, владелец корабля обманом заставил их принять на борт нелегалов.