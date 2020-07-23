Врач рассказал, как не переедать во время путешествий на поезде

Некоторые виды путешествий, к примеру, поездка на поезде, требуют соблюдения определенных ограничений во избежание чрезмерного питания и последующего набора лишних килограммов. Такое мнение высказал профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии МГМУ имени Сеченова гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

Ученый отметил, что частый для поездов сценарий приема пищи просто «за компанию» с соседями может быть путем к увеличению веса.

«Принимать пищу следует по мере возникновения чувства голода», - цитирует его АГН «Москва».

Также медик указал, что в поездку следует взять продукты, не относящиеся к скоропортящимся, такие как сухие колбасы, консервы, овощи и фрукты. Не стоит выбирать кисломолочные продукты, так как в неподходящих для правильного хранения условиях в них вырабатываются бактерии, которые могут стать причиной расстройства.

Буеверов обратил внимание, что среди напитков лучше предпочесть воду или несладкий чай. Он объяснил это тем, что сахар в отсутствии достаточного количества движения быстро переходит в жир.

Ранее испанский диетолог заявил, что частое употребление яиц может благотворно сказаться на фигуре.