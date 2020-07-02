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В Минфине рассказали, как не попасть на уловки «черных кредиторов»

Иван Линдеманн
03:27 02.07.2020
Эксперт проекта финансовой грамотности Эльман Мехтиев сообщил, что такой кредит только выглядит безобидно и привлекательно, а на самом деле человек может лишиться последних денег.
В Минфине рассказали, как не попасть на уловки «черных кредиторов»
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, loballookpress

В результате займа у нелегального или «черного кредитора» человек может потерять все деньги и даже лишиться недвижимости. Об этом россиян предупредил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, эксперт проекта финансовой грамотности Минфина РФ Эльман Мехтиев.

Он рассказал, что такой кредит только выглядит безобидно и привлекательно: не надо собирать множество справок, подтверждать свой доход, деньги выдают моментально.

Также Мехтиев рассказал, где чаще всего можно встретить нелегальных кредиторов и какие уловки они используют для привлечения граждан.

«Это могут быть палатки, как в торговых рядах, так и недалеко от транспортных узлов – железнодорожных или автовокзалов», - сообщил эксперт РИА Новости.

Кроме того, «черные кредиторы» часто пользуются системой поручительства и залога, даже не заключая договор. Очень часто заемщик закладывает недвижимость или транспортное средство.

«Встречались случаи, когда на физическое лицо оформляется кредитная карта, которая также остается "в залоге" и по которой нелегалы получают деньги от банков», - сказал Мехтиев.

По словам эксперта, отличить нелегального кредитора от легального несложно. Легальные обязаны входить в госреестры ЦБ, и список таких организаций можно найти на сайте Банка России.

«Если некая компания называет себя МФО, но не значится в реестре, стоит задуматься, почему это так», - сказал специалист.

При встрече с нелегальными кредиторами Мехтиев посоветовал сразу же обратиться в правоохранительные органы, а также в Центробанк - это может значительно ускорить процесс проверки.

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