ЦБ планирует переложить расходы по страхованию ипотеки с граждан на банки

Банк России подготовил концепцию ипотечного страхования, согласно которой расходы по страхованию ипотеки возьмут на себя кредитные организации.

Отмечается, что банк при выдаче ипотеки застрахует недвижимость, а также жизнь и здоровье того, кому она выдается. Данная страховка будет обязательной, ее стоимость учтут в конечной сумме кредита.

«Новый подход повысит прозрачность ипотечной сделки, облегчит гражданам сопоставление ипотечных продуктов разных банков и, более того, будет способствовать снижению стоимости ипотеки», - говорится в сообщении ЦБ.

В Банке России подчеркнули, что если бы концепция действовала в 2019 году, стоимость ипотеки могла быть ниже до 0,67 процентного пункта. ЦБ планирует ряд встреч с российскими кредитными организациями для продолжения обсуждения нововведений.