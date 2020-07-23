Николай Фоменко прокомментировал инициативу о штрафах для мотоциклистов за езду между рядами

Актер Николай Фоменко в эксклюзивном разговоре со «Звездой» высказал свое отношение к инициативе о введении штрафов для мотоциклистов за езду между рядами, а также предложил альтернативные шаги по решению проблемы.

Актер отметил, что сам является мотоциклистом, ездит по Москве на мотоцикле с апреля по октябрь, поэтому тема и проблема для него очень близки.

«Действительно, это опасно, та езда, которая осуществляется нами. Это опасное вождение. Нас не видят, сбивают, двери открывают, плюются. Мы ездим так от безысходности. Потому что из-за пробок, если я еду строго в ряду, как автомобиль, то через каждые десять метров я останавливаюсь. Соответственно, у меня греются руки и ноги. Конечно, такая езда на мотоцикле - просто мука», - отметил Фоменко.

По его словам, чтобы отучить мотоциклистов лавировать между рядами, властям больших городов следует разрешить им использовать выделенные полосы для общественного транспорта.

«И у работников ГИБДД будет меньше проблем, и будет меньше аварий с мотоциклистами. Поверьте, будет круче, намного. Подумайте о том, чтобы вывести мотоциклистов в полосу общественного транспорта, спасибо», - заключил Фоменко.

Ранее в Госдуме внесли к рассмотрению законопроект о введении штрафов для мотоциклистов и владельцев мопедов в случае, если они будут совершать опасные маневры между рядами и лавирование. Если движение можно назвать опасным, или же водитель мотоцикла совершает лавирование между рядами автомобилей, предлагается наказывать это штрафом в размере 15 тысяч рублей или же лишением водительских прав до полугода.