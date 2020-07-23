Истребители, приблизившиеся к иранскому самолету над Сирией, были американскими

Открылись новые подробности, касающиеся экстренной посадки направлявшегося в Бейрут иранского пассажирского самолета. В соответствии с обновленной информацией, два истребителя, подлетевшие к судну в небе над Сирией, принадлежали Соединенным Штатам.

Об этом, согласно агентству Фарс, рассказали сами пилоты истребителей в процессе радиопереговоров с экипажем иранского самолета. Пилот пассажирского лайнера же затем поведал о беседе прессе.

Ранее сообщалось, что к совершению экстренной посадки иранское судно принудило приближение израильского истребителя.