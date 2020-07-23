За путешествие по Петербургу и области туристам будет начисляться кешбэк

Сегодня многие жители страны задумались об отпуске в Санкт-Петербурге и окрестностях. Уже с августа за тур в Северную столицу стоимостью от 25-ти тысяч рублей будет возвращена часть потраченной суммы.

Регион присоединяется к инициативе правительства о выдаче кэшбэка за отдых. Продолжительность отдыха, при этом, должна составлять не менее пяти дней. Соответствующую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева.

В настоящее время составляется пакет классических и новых экскурсий. Особое внимание уделяется круизам, традиционно пользующимся большим спросом, и межрегиональным поездкам.

Петербург может стать перевалочным пунктом для тех, кто путешествует по «серебряному ожерелью России» - старинным городам северо-запада страны.