СМИ: Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за истребителя Израиля

В связи с приближением израильского истребителя пассажирский самолет, принадлежащий Ирану, совершил экстренную посадку. Решение о посадке было принято, чтобы избежать столкновения с другим воздушным судном.

В результате произошедшего пострадали несколько человек, находящихся в салоне пассажирского самолета.

Соответствующую информацию сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.

Согласно имеющимся данным, иранское судно направлялось из Тегерана в Бейрут.