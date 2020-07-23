СМИ: Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за истребителя Израиля
Воздушное судно изначально направлялось из Тегерана в Бейрут.
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В связи с приближением израильского истребителя пассажирский самолет, принадлежащий Ирану, совершил экстренную посадку. Решение о посадке было принято, чтобы избежать столкновения с другим воздушным судном.
В результате произошедшего пострадали несколько человек, находящихся в салоне пассажирского самолета.
Соответствующую информацию сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.
Согласно имеющимся данным, иранское судно направлялось из Тегерана в Бейрут.