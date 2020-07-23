Показан первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Дата выхода проекта пока не называется.
© Фото: Xbox YouTube
В ходе презентации Xbox компания-разработчик знаменитой игры S.T.A.L.K.E.R. GSC показала трейлер второй части проекта.
«Изучите один из самых больших открытых миров в индустрии, полный мутантов, радиации и аномалий», - говорится в описании ролика на официальном YouTube-канале Xbox.
В трейлере присутствуют полюбившиеся игрокам со всего мира особенности серии: атмосфера Зоны Отчуждения, аномалии, мутанты и постоянное чувство опасности.
Отмечается, что игра пропустит текущее поколение консолей и выйдет только на Xbox Series X и PC, при этом сразу появится в сервисе Xbox Game Pass. Дата выхода проекта пока не называется.