Рогозин: полет космонавтов на МКС осенью может пройти по сверхбыстрой схеме
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что следующий экипаж, который отправится на международную космическую станцию осенью текущего года, может испытать на себе сверхбыструю схему полета.
«Говорил с генеральным конструктором корпорации "Энергия" и мы договорились, что надо попытаться следующий пуск нашего экипажа провести не по четырехвитковой схеме, а по двухвитковой вокруг Земли и состыковаться за 3 часа 20 минут, примерно», - рассказал он в рамках выступления на YouTube.
Рогозин акцентировал, что подобные сроки полета для космических кораблей Соединенных Штатов невозможны.
Также глава Роскосмоса сообщил, что на данный момент уже стартовала погрузка эшелона с ракетой-носителем тяжелого класса «Ангара-А5» и в ближайшее время он отправится на космодром в Плесецк для подготовки пуска.
Помимо этого, Рогозин рассказал о специфике нового российского корабля «Орел», над созданием которого работают специалисты РКК «Энергия», от американского «Ориона».
В частности, отечественная разработка будет «на несколько порядков дешевле» перспективного американца, так как затраченные на него с середины 2000-х средства в 15 раз превышают годовой бюджет Роскосмоса.
Первый пуск корабля «Орел» запланирован на конец 2023 года.