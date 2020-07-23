Латакия, Алеппо и Идлиб: боевики провели очередной обстрел в САР

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что террористы группировки «Джебхат ан-Нусра*» обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо.

По его словам, по одному обстрелу было зафиксировано в населенном пункте Кухбания в провинции Латакия и Урум-Эс-Сугра в Алеппо.

«Один обстрел населенного пункта Бсакла, один обстрел населенного пункта Мардих, один обстрел населенного пункта Хантутин, один обстрел населенного пункта Марет-Мухос в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра*», - уточнил Щербицкий.

Помимо этого, глава ЦППВС заявил, что за минувшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было. Реализация положений российско-турецкого меморандума 2019 года о взаимопонимании продолжается.

Также Щербицкий сообщил, что было проведено очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту в провинции Хасеке.





*Запрещенная на территории России террористическая организация