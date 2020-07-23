Истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

В четверг, 23 июля, для перехвата американского самолета-разведчика Р-8А «Посейдон» над нейтральными водами Черного моря российская сторона подняла истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон», - уточняется в заявлении.

По информации Центра, после разворота самолета-разведчика от госграницы России отечественный истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что полет Су-27 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушение Государственной границы России допущено не было.