Фигуранты дела о крушении самолета президента Total осуждены на сроки до 6 лет

В Москве по решению Солнцевского суда к шести годам колонии-поселения приговорили экс-руководителя полетов аэропорта Внуково Романа Дунаева по делу о катастрофе легкомоторного самолета Falcon президента французского нефтегазового концерна Total Кристофа де Маржери в 2014 году.

Помимо этого, диспетчер-инструктор Александр Круглов был осужден на 5,5 лет, а диспетчер руления Надежда Архипова - на пять лет колонии-поселения, однако она была освобождена от наказания по амнистии.

«Архипову освободить от наказания в связи с амнистией по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, так как срок ее наказания не превышает пяти лет», - уточняется в приговоре.

Все трое фигурантов дела признаны виновными в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, предусмотренными ч. 3 ст. 263 УК РФ.

Трагедия произошла в ночь на 21 октября 2014 года. Легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании UnijeВо потерпел крушение во время взлета. Погибли четыре человека.