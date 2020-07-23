На форуме «АРМИЯ-2020» обсудят совершенствование информационного обеспечения и радиотехнических средств ПВО-ПРО

В рамках круглого стола на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» обсудят актуальные вопросы развития информационного обеспечения и радиотехнических средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Модератором дискуссии выступит заслуженный военный специалист Российской Федерации, начальник кафедры зенитных ракетных комплексов Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны полковник Николай Лешко.

Отмечается, что в мероприятии примут участие специалисты органов военного управления, образовательных организаций Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«В ходе дискуссии будут рассмотрены вопросы повышения качества информационных средств ПВО-ПРО за счет использования кооперируемых и некооперируемых источников радиолокационного подсвета, а также направления развития информационной подсистемы воздушно-космической обороны в интересах получения радиолокационной информации о средствах воздушного и космического нападения», - говорится в сообщении ведомства.

Ожидается, что в ходе работы круглого стола будут определены приоритетные пути развития информационной подсистемы воздушно-космической обороны, а также будут выработаны предложения по научному сотрудничеству в интересах укрепления обороноспособности страны.

Представленные доклады, планируется опубликовать в ведущих рецензируемых научных журналах.

Форум «АРМИЯ-2020» пройдет с 23 по 29 августа 2020 года. Конференции, круглые столы и брифинги будут проходить на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи в различных регионах страны.