Минтруд предложил разрешить покупать одежду, обувь и товары для школьников на соцпомощь
Также предлагается разрешить использовать соцпомощь на приобретение материальной базы и оплаты части аренды инструментов, техники или помещения для ведения предпринимательской деятельности.
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Минтруд РФ предложил разрешить россиянам покупать одежду, обувь и товары для школьников на субсидию в рамках государственной соцпомощи.
В данный момент на данную субсидию можно приобрести товары первой необходимости, лекарства, оплатить лечение.
Также предлагается разрешить использовать соцпомощь на приобретение материальной базы и оплаты части аренды инструментов, техники или помещения для ведения предпринимательской деятельности. Проект Минтруда опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.